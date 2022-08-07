Lecce, Mert Çetin'i kiraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lecce, Mert Çetin'i kiraladı

Lecce, Mert Çetin'i kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

 - Güncelleme:

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lecce kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Çetin'in Hellas Verona takımından kiralandığı bildirildi.

Milli savunmacının, bugün Lecce kentine geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Mert Çetin'in, İtalya Serie A macerası 2019-2020 sezonun başında Roma'ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.

Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

AA / Barış Seçkin - Spor

Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title