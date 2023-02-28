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Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ilk kez bir Türk takımı yer alacak

Spor Haberleri

Le Mans 24 Saat Yarışı'nda ilk kez bir Türk takımı yer alacak

Fransa'da bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey takımı da yarışacak.

Fransa'da bu yıl 11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Le Mans 24 Saat Yarışı'nda Salih Yoluç liderliğindeki Racing Team Turkey takımı da yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamada, Le Mans şehrinde yapılacak organizasyonda ilk kez bir Türk takımının yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, "8 tanesi Pro/Am kategorisinde olmak üzere 24 aracın yer aldığı LMP2'de Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan tasarımı ile piste çıkacak olan 923 numaralı takımımıza başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Fransa Spor Haberler

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