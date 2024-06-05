Lazio'da Teknik Direktör Igor Tudor ile Yollar Ayrıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı.

Bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran 46 yaşındaki Tudor'un, 18 Mart'ta başlayan Lazio kariyeri bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik adamın istifa ettiği belirtildi.

2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden başkent ekibi, Serie A'yı ise 7. sırada tamamlamıştı.