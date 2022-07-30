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Lawrence Nicholas, Karagümrük'te

Lawrence Nicholas, Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Nijeryalı genç futbolcu Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Fatih Karagümrük, Nijeryalı genç futbolcu Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Khimki forması giyen Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karagümrük'e hoş geldin Anwan Lawrence Nicholas. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anwan Lawrence Nicholas'ı kadromuza kattık. Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Khimki forması giyen Nijeryalı oyuncu, kariyerine Karagümrük'te devam edecek. Yeni transferimiz Anwan Lawrence Nicholas'a hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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