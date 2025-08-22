Lausanne Teknik Direktörü Zeidler'den Beşiktaş Maçı Sonrası Açıklamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maç sonrası rövanş için umutlu olduklarını ifade etti. Genç oyuncular için önemli bir tecrübe olduğunu vurguladı.

LAUSANNE Teknik Direktörü Peter Zeidler, "Maçın ilk yarısında şanslar yakaladık. İstanbul'daki rövanş için şansımız var. Umutluyuz" dedi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler açıklamalarda bulundu.

İsviçre temsilcisi Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, rövanş için umutlu olduklarını belirtti.

La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeidler, "Beşiktaş'ın uluslararası oyuncuları var. İlk yarıda gol yemeseydik daha iyi olurdu. Beşiktaş hataları affetmeyen bir takım. Gol attılar, böyle takımlara karşı oynamaktan mutluyuz. Genç oyuncularımız için önemli bir maçtı. Bir hafta hazırlığımız var. Lugano maçı ertelendiği için bir hafta bu maça hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Peter Zeidler, rövanşın doğal çimde oynamasıyla ilgili "6-7 seneden beri sentetik çimde oynuyoruz. Tabii ki futbol çimin üzerinde oynanır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da düğün merasiminde ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Kanlı düğünün görüntüsü ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.