Lausanne Teknik Direktörü Zeidler: Beşiktaş'a Karşı Sürpriz Sonuç İçin Mücadele Edeceğiz

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler ve file bekçisi Olivier Custodio, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağına değinen Zeidler, "Bundesliga statlarından bir farkı yok. Burada oynayacağımız için heyecanlıyız. Beşiktaş'ın gücü bize oranla farklı. Biz de iyi organize kulübüz. Bizim için zor bir maç olacak. Ama elimizden gelenin en iyisini yaparak, sürpriz bir sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu.

'RAKİBİMİZ ÇOK İYİ'

Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Alman teknik adam, "Buradaki statta bize göre üç kat fazla taraftar olacak. Biz iyi bir ambiyans sağladık. Tarihimizde ikinci kez stadımız ful çekmişti. Biz de 'deli' diyebileceğimiz bu ortamda başarılı olmaya geldik. Sistemin değişip değişmeyeceğini ben de bilmiyorum. Rakibimiz çok iyi ve kuvvetli de olsa ilk maç gösterdi ki Beşiktaş'a karşı şansımız varmış. Biz de bunu zorlayacağız" ifadelerinde bulundu.

OLIVIER CUSTODIO: ŞANSLAR EŞİT

Lausanne'ın file bekçisi kalecisi Olivier Custodio ise yarın ki mücadelede şansların eşit olduğunu ifade etti. Custodio, "Yarın maç 0-0'dan başlayacak. Şanslar eşit. Çok elektrikli bir ambiyans söz konusu. Avrupa'dan buna alışığız. Biz de kariyerimizde bu tür maçları bekleriz" diye konuştu.

Öte yandan İsviçre ekibi Lausanne, Tüpraş Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.