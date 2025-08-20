Lausanne-Sport, Beşiktaş Maçına Hazır

UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Peter Zeidler yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve kordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 257'nci maçına çıkacağı mücadele yarın saat 21.15'te Stade de la Tuiliere'de oynanacak.