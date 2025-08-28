Lausanne, Beşiktaş'ı Eleyerek Turu Geçti

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atlayan Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, siyah-beyazlıların kaçırdığı gollerin maçın dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenerek tur atlayan İsviçre ekibi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, siyah-beyazlıların ilk yarıda kaçırdığı gol pozisyonlarının maçın dönüm noktası olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeidler, "Bugün maçtan sonra, galibiyetten sonra Beşiktaş taraftarının alkışlamasını nadiren gördüm. Belki de görmemişimdir. Bu alkış bizi onurlandırdı. Beşiktaş taraftarına teşekkür etmek istiyorum. İkinci yarının başındaki kırmızı kartı herkes farklı düşünebilir. Beşiktaş'ın kaçırdığı 2 gol pozisyonu var. Bunları dönüm noktası olarak değerlendirebilirim. Bunu aşıp bu turu geçtiğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın maça 4'lü savunmayla çıkmasını beklediğini kaydeden Zeidler, "Rakip teknik direktör maçtan önce 3'lü ya da 4'lü çıkmanın bir şey değiştirmeyeceğini söylemişti. Maçtan önce 4'lü çıkacağını düşünüyordum ama merkezde 3'lü kullandı. Beşiktaş'ta pek bir zaaf göremiyoruz. Böyle bir takıma karşı zafere ulaşmak önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
