Larne, Auda'yı Penaltılarla Geçerek 2. Tura Yükseldi
UEFA Konferans Ligi'nde Auda ile Larne arasındaki eşleşmede, normal süre ve uzatmaları 2-2 biten maçta Larne, penaltılarla rakibini 4-2 mağlup ederek 2. eleme turuna yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde Letonya ekibi Auda'yı penaltılarla eleyen Kuzey İrlanda temsilcisi Larne, 2. eleme turuna yükseldi.
Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, tek maçla başladı.
İlk maçı 0-0 sona eren eşleşmenin rövanşında Auda ile Larne karşılaştı.
Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada ev sahibi Auda'ya penaltılarla 4-2 üstünlük sağlayan Larne, tur atlayan takım oldu.
Ligde 1. eleme turu rövanşları, yarın oynanacak 23 maçla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor