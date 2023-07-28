Lapseki'de düzenlenen plaj voleybolu turnuvasında kadınlar ve erkekler kategorilerinde Lapseki, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Balıkesir, Ankara ve Rusya'dan gelen sporcular yarışıyor. Turnuva 3 gün sürecek ve toplam 66 sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası başladı.

Lapseki'de 1996 yılından bu yana organize edilen turnuvada bu sene kadınlar ve erkekler kategorilerinde Lapseki, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Balıkesir, Ankara ve Rusya'dan gelen sporcular katıldı. 18 erkek ve 15 kadın takımın katıldığı turnuva 3 gün gün sürecek. Turnuvada toplam 66 sporcu dereceye girmek için ter dökecektir.

Lapseki belediyesi sahil sosyal tesislerinde yapılan kura çekiminde konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Öncelikle tüm yarışmacılarımız Lapseki'ye hoşgeldiniz. Başta plaj voleybol komitemiz olmak üzere hem hakemlerimize, voleybol hocalarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu sene 23'üncüsünü düzenlediğimiz Plaj Voleybol Turnuvamızı, geçen sene söz verdiğimiz gibi yeni kordonda gerçekleştiriyoruz. İnşallah herhangi bir sakatlık, sıkıntı yaşamadan keyifli bol seyircili bir turnuva gerçekleştireceğiz. Katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvasında 1'inciye 10 bin TL, 2'nciye 7 bin TL, 3'üncüye ise 5 bin TL para ödülü verilecek. - ÇANAKKALE