Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel plaj voleybolu turnuvası başladı. Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Rusya'dan sporcular katılıyor. 3 gün sürecek olan turnuvada 66 sporcu ter döküyor. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara para ödülleri verilecek.

Lapseki Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen plaj voleybolu turnuvası başladı.

Belediye tarafından 1996'dan bu yana düzenlenen turnuvaya kadınlar ve erkekler kategorilerinde Lapseki'nin yanı sıra Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Balıkesir, Ankara ve Rusya'dan gelen sporcular katılıyor.

18 erkek ve 15 kadın takımının katıldığı 3 gün sürecek turnuvada 66 sporcu dereceye girmek için ter döküyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, geleneksel plaj voleybolu turnuvasının herhangi bir sakatlık ve sıkıntı yaşamadan, keyifli ve bol seyircili şekilde geçirilmesini ümit ettiğini söyledi.

Turnuva sonunda birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülü verilecek.