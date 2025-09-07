Langenfelder Simon, MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası final 2. yarışında Alman sporcu Langenfelder Simon şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası final 2. yarışı kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne oldu. Yarış sonucunda Alman sporcu Langenfelder Simon birinci, Hollandalı yarışçı de Wolf Kay ikinci ve yarışmaya İspanyol Farres Guillem üçüncü oldu. - AFYONKARAHİSAR