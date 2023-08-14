LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, sezona puan kaybıyla başladı
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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) 2023-2024 sezonunun açılış haftasındaki Getafe-Barcelona karşılaşması 0-0 sona erdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) 2023-2024 sezonunun açılış haftasındaki Getafe- Barcelona karşılaşması 0-0 sona erdi.
Geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Getafe'ye konuk oldu.
Barcelona'dan Raphinha'nın 42, Getafe'den de Mata'nın 57. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadele, golsüz tamamlandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor