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LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, sezona puan kaybıyla başladı

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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) 2023-2024 sezonunun açılış haftasındaki Getafe-Barcelona karşılaşması 0-0 sona erdi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) 2023-2024 sezonunun açılış haftasındaki Getafe- Barcelona karşılaşması 0-0 sona erdi.

Geçen sezonun şampiyonu Barcelona, Getafe'ye konuk oldu.

Barcelona'dan Raphinha'nın 42, Getafe'den de Mata'nın 57. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadele, golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Barcelona La Liga Getafe Spor Haberler

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