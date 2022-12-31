Üye Girişi
Haberi Paylaş

LaLiga'da Real Madrid, Valladolid deplasmanında 2 golle kazandı

Spor Haberleri

LaLiga'da Real Madrid, Valladolid deplasmanında 2 golle kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, konuk olduğu Valladolid'i 2-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, konuk olduğu Valladolid'i 2-0 yendi.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan 15. hafta maçında Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 83 ve 89. dakikalarda Karim Benzema attı.

Valladolid'de Sergio Leon, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla 38 puana çıkan Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın 1 puan önünde liderliğe yerleşti. Valladolid ise 17 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Real Madrid Valladolid İspanya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title