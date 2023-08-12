LaLiga'da Rayo Vallecano ve Valencia galibiyetle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Rayo Vallecano, Almeria'yı 2-0, Valencia ise Sevilla'yı 2-1 yendi. Sezonun açılış maçlarında Rayo Vallecano ve Valencia 3 puanla başladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Rayo Vallecano, Almeria'yı 2-0, Valencia ise Sevilla'yı ise 2-1 yendi.

LaLiga'da 2023-2024 sezonu iki maçla başladı.

Sezonun açılış maçında Almeria, Power Horse Stadı'nda Rayo Vallecano'yu ağırladı. Konuk ekip, ikisi de penaltıdan olmak üzere 20. dakikada Isaac Palazon ve 28. dakikada Randy Nteka'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Valencia, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk olduğu Sevilla'yı 60. dakikada Mouctar Diakhaby ve 88. dakikada Javi Guerra'nın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Loic Bade'nin 81. dakikada kırmızı kart gördüğü Sevilla'da Youssef En-Nesyri'nin 69. dakikada attığı gol mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçların ardından Rayo Vallecano ve Valencia sezona 3 puanla başladı.