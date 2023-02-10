LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

İspanya Futbol Federasyonu, oynanacak maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı. Kampanyalara katılımı teşvik eden pankartlarla sahaya çıkılacak. Maç canlı yayınlarında da deprem mağdurları için kampanya anonsu ve görselleri geçilecek.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve LaLiga kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanacak 1. ve 2. lig maçlarının 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı.

PANKARTLARLA ÇIKACAKLAR

LaLiga'dan yapılan açıklamada, bu haftaki 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinin kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, ayrıca ilk 11'deki futbolcuların depremzedelere yardım için başlatılan kampanyaları teşvik eden pankartlarla maç öncesinde fotoğraf çektireceği bildirildi. Maç canlı yayınlarında da Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyalarının tanıtılacağı belirtildi. Söz konusu kampanyada salon futbolu, hentbol gibi farklı branşlarla da iş birliği yapılacağı duyuruldu.

TÜM DEVLER DESTEK OLDU

İspanya'da LaLiga kulüplerinin birçoğu antrenmanlarında da depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu. Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi LaLiga kulüpleri, şimdiye kadar 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderip, taraftarlarıyla birlikte yardım kampanyaları başlattı.