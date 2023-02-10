Üye Girişi
Haberi Paylaş

LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

Spor Haberleri

LaLiga'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu

İspanya Futbol Federasyonu, oynanacak maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı. Kampanyalara katılımı teşvik eden pankartlarla sahaya çıkılacak. Maç canlı yayınlarında da deprem mağdurları için kampanya anonsu ve görselleri geçilecek.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve LaLiga kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanacak 1. ve 2. lig maçlarının 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı.

PANKARTLARLA ÇIKACAKLAR

LaLiga'dan yapılan açıklamada, bu haftaki 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinin kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, ayrıca ilk 11'deki futbolcuların depremzedelere yardım için başlatılan kampanyaları teşvik eden pankartlarla maç öncesinde fotoğraf çektireceği bildirildi. Maç canlı yayınlarında da Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyalarının tanıtılacağı belirtildi. Söz konusu kampanyada salon futbolu, hentbol gibi farklı branşlarla da iş birliği yapılacağı duyuruldu.

TÜM DEVLER DESTEK OLDU

İspanya'da LaLiga kulüplerinin birçoğu antrenmanlarında da depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu. Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi LaLiga kulüpleri, şimdiye kadar 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderip, taraftarlarıyla birlikte yardım kampanyaları başlattı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Spor

Kahramanmaraş Türkiye İspanya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title