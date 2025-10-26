Ladik Belediyespor'da Teknik Direktör Krizi: Resul Delireisoğlu ile Yollar Ayrıldı

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırdı.

Ladik Belediyespor Başkanı Hakan Karahan yaptığı açıklamada, lige iddialı başladıklarını söyledi.

Ligde 3 maçta 1 puan alarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Karahan, "Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında ayrılık kararı aldık. Kendilerine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Yeni hocamızı en kısa zamanda bularak kamuoyuna açıklayacağız." dedi.