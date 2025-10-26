Ladik Belediyespor'da Teknik Direktör Krizi: Resul Delireisoğlu ile Yollar Ayrıldı
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Ladik Belediyespor, kötü başlangıç sonrası teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırdı. Başkan Hakan Karahan, yeni hocanın en kısa sürede belirleneceğini açıkladı.
Türkiye Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor teknik direktör Resul Delireisoğlu ile yollarını ayırdı.
Ladik Belediyespor Başkanı Hakan Karahan yaptığı açıklamada, lige iddialı başladıklarını söyledi.
Ligde 3 maçta 1 puan alarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Karahan, "Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında ayrılık kararı aldık. Kendilerine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Yeni hocamızı en kısa zamanda bularak kamuoyuna açıklayacağız." dedi. ???????
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Spor