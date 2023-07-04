Ladik Belediyesi Güreşçileri Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Katılmak Üzere Yola Çıktı

Ladik Belediyesi güreşçileri, bu yıl 662'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıktı. Ladik Belediyesi Güreş Kulübüne güreşçilerinin uğurlanması amacıyla Ladik Belediyesi önünde tören düzenlendi. Merkez Camisi müezzini Ahat Düzenli, burada güreşçilerin başarılı olması için dua etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, Ladik'in pehlivanlar diyarı olduğunu belirterek, 'Ladik sizinle gurur duyuyor. Er meydanına çıkın ve ilçemizin adını duyurun. Sizlere güveniyor ve Allah'a emanet ediyorum. Bileğiniz bükülmesin, sırtınız yere gelmesin.' ifadesini kullandı.