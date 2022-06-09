Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon'a döndü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, eski takımı Olimpik Lyon'a döndü.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.

Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Alexandre Lacazette Arsenal FC Lyon Spor Haberler

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