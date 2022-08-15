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La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 1. haftasında Real Madrid deplasmanda Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 1. haftasında Real Madrid deplasmanda Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon Real Madrid, 2022-2023 sezonunun ilk maçında, La Liga'ya yeni yükselen Almeria ile deplasmanda karşılaştı.

Ev sahibi takım maçın 6. dakikasında Belçikalı forvet Largie Ramazani'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı daha atak oynayan Real Madrid, Lucas Vazquez (Dk. 65) ile beraberliği sağladıktan sonra oyuna girdikten iki dakika sonra güzel bir gol atan David Alaba (Dk. 71) ile deplasmanda 3 puanı aldı.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, defansta Eder Militao ve orta sahada Casemiro'nun yerine yeni transferler Antonio Rüdiger ve Aurelien Tchouamen'i ilk 11'de başlattı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Real Madrid İspanya La Liga Futbol Spor Haberler

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