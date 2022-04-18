La Liga lideri Real Madrid, Sevilla'yı geriden gelip yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Sevilla maçını 3-2 kazandı.

Şampiyonluk yarışı açısından önem taşıyan mücadelede, 3. sıradaki Sevilla, lider Real Madrid'i ağırladı.

Sevilla, Rakitic'in 21 ve Lamela'nın 25. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

Rodrygo ile 50. dakikada farkı bire indiren Real Madrid, 74. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Fakat Vinicius'un vuruşu, elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Baskısını sürdüren Madrid ekibi, Nacho'nun 82 ve Benzema'nın 90+2'nci dakikada kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid puanını 75'e çıkardı, Sevilla ise 60 puanda kaldı.