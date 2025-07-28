La Liga'dan Yeni VAR Kuralı: Teknik Direktörlere İtiraz Hakkı

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İspanya'da La Liga yönetimi, yeni sezonda teknik direktörlerin maç başına iki kez VAR incelemesine çağırma hakkı tanıyan bir kural getirdi. Yanlış itiraz durumunda ek itiraz hakkı korunacak.

İspanya'da La Liga yönetimi, yeni sezonda teknik direktörlerin VAR incelemesi talep etmesine izin veren yeni kural getirecek.

İspanyol COPE radyosunun haberine göre, bu sezon teknik direktörlere "orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı" verecek.

Haberde, eğer itiraz yanlış bir kararın bozulmasına yol açarsa, teknik direktör bir başka itirazda bulunma hakkını koruyacak fakat hakemin kararı onaylanırsa, ek itiraz hakkı verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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