L'Etape Türkiye by Tour de France 2025 Yarışının Basın Lansmanı Gerçekleştirildi

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İstanbul'da düzenlenen basın lansmanında L'Etape Türkiye by Tour de France 2025 yarışının detayları paylaşıldı. Yetkililer, organizasyonun Türkiye'nin spor turizminde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

- L'Etape Türkiye by Tour de France 2025 yarışının basın lansmanı gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul'da 12 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Tour de France'ın yol bisikleti resmi amatör serisi L'Etape Türkiye by Tour de France 2025 yarışının basın lansmanı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen L'Etape Türkiye by Tour de France'ın 2025 yılı edisyonunun tanıtımı için basın lansmanı düzenlendi. 12 Ekim Pazar günü ikinci kez İstanbul'da gerçekleşecek organizasyonun detayları, düzenlenen lansmanla paylaşıldı.

Lansman toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, SPX CEO'su Barış Andırılı, L'Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve L'Etape Türkiye by Tour de France 2025 Yarış Direktörü Ensar Efendioğlu katıldı.

Ünal Kılıçarslan: "Ülkemizin ve ilimizin ilgili spor branşının da daha tanınır olacağını düşünüyorum"

Programda konuşan İstanbul Valisi Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "İlki geçen yıl yapılan organizasyonda iyi bir sınav vermişizdir. Bu sınavda ufak tefek konularda koordinasyonu gerektiren eksiklikler varsa bu yıl onları yok ederek daha güzel bir performans sergilemek niyetindeyiz. Umarım bisiklet severlere dolu dolu bir etkinlik gösteririz. İstanbul'daki ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahibi olmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu şekilde ülkemizin ve ilimizin ilgili spor branşının da daha tanınır olacağını düşünüyorum" dedi.

Muhittin Özbay: "Biz sevgiyi, saygıyı, dostluğu ve barışı gönüllere ekmek istiyoruz"

İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay da organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapılacağını hatırlatarak, "Biz valimizin talimatlarıyla spor şehri İstanbul diyoruz. Sporcu bir Cumhurbaşkanımız var. 39 ilçenin tamamına sporu yaymak gibi bir niyetimiz var. Biz geleceğin olimpiyat şampiyonlarını, dünya şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Biz aynı zamanda geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu doktorlarını, sporcu mühendislerini yetiştirmek istiyoruz. Biz sevgiyi, saygıyı, dostluğu ve barışı gönüllere ekmek istiyoruz. Biz savaşsız bir dünya istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ömer Kafkas: "Bu etkinlik Türkiye'nin spor turizminde söz sahibi olma hedefinin güçlü bir yansımasıdır"

L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas, bu etkinliğin Türkiye'nin spor turizminde söz sahibi olmasına önemli bir etki yaptığını aktararak, "İki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz bir kıtada yarışacak. Bir yarış değil, bu Türkiye'nin sporla güçlenen kültürle zenginleşen turizmle büyüyen hikayesinin bir parçası. İstanbul gibi bir şehirde tarihi ve coğrafi güzelliklerin tam ortasında büyük bir markayı ağırlıyor olmak bir onur değil aynı zamanda büyük bir fırsattır. Biz bu organizasyona bir spor olarak bakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Spor
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