Kyrie Irving Filistin Kefiyesiyle Basın Toplantısına Çıktı
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NBA'de forma giyen Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla basın toplantısına Filistin kefiyesiyle katıldı. Irving'in 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt kaydettiği maçta Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks'i 132-125 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla Filistin kefiyesi giydi.
NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen yıldız basketbolcu, Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.
Milwaukee Bucks'in Dallas Mavericks'i 132-125 yendiği maçta Mavericks'te Irving 39 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt kaydetmişti.
Kaynak: AA / Spor