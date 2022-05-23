Kyme Satranç Turnuvası sona erdi - Haberler

Kyme Satranç Turnuvası sona erdi
AA - Esin Çetin - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kyme Satranç Turnuvası sona erdi.
Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kyme Satranç Turnuvası sona erdi.
Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki turnuvanın ilk hamlesini Belediye Başkanı Serkan Acar gerçekleştirdi.
A kategorisinde Atakan Mert Biçer, B kategorisinde Efe Tümen ve C kategorisinde Burak Güler'in birinciliği elde etti.
Organizasyonun en başarılı sporcusu ise Atakan Mert Biçer seçildi.
AA / Esin Çetin - Spor