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KYGM Erkekler Masa Tenisi final müsabakaları sona erdi

KYGM Erkekler Masa Tenisi final müsabakaları sona erdi

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Düzce'de düzenlenen Erkekler Masa Tenisi final müsabakaları tamamlandı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen KYGM 26. İller Arası Erkek Masa Tenisi Turnuvası final müsabakalarına 25 ilden 150 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları KYGM Sportif Faaliyetler ve Turnuvalar Şube Müdürü Şerafettin Yiğit, Düzce Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) Düzce'de düzenlenen Erkekler Masa Tenisi final müsabakaları tamamlandı.

Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen KYGM 26. İller Arası Erkek Masa Tenisi Turnuvası final müsabakalarına 25 ilden 150 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ikinci, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları KYGM Sportif Faaliyetler ve Turnuvalar Şube Müdürü Şerafettin Yiğit, Düzce Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yiğit, AA muhabirine, müsabakaların final gününde birbirinden çekişmeli maçlar izlediklerini belirterek, "Amacımız sporla öğrencilerimizi kaynaştırmak. Bu anlamda bizim için değerli bir organizasyon." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

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