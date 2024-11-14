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Kuzeyboru, Tran Thi Thanh Thuy ile yollarını ayırdı

Kuzeyboru, Tran Thi Thanh Thuy ile yollarını ayırdı
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, sezon başında PFU Blue Cats'ten transfer ettiği Vietnamlı yıldız oyuncu Tran Thi Thanh Thuy ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncuya teşekkürlerini iletti.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, sezon başında Japon ekibi PFU Blue Cats'te forma giyen Vietnamlı yıldız oyuncu Tran Thi Thanh Thuy ile yollarını ayırdı.

Kuzeyboru Kulübü'nden yaptığı açıklamada, "Vietnamlı oyuncumuz Tran Thi Thanh Thuy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Takımımıza katıldığı günden itibaren, hem takım arkadaşlarının, hem taraftarımız üzerinde bıraktığı güzel anılar için 4T'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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