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Kuzeyboru, PTT'yi 3-2 mağlup etti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Begiç, Cemre Erkul, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, Sinem Beyazıt)

Ptt : Merve Çepni, Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven)

Setler: 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7

Süre: 119 dakika (26, 30, 21, 28, 14)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde PTT'yi 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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