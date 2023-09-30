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Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 Yendi

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Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Wilhite, Begic, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Ezgi Akyaldız, İrem Cor, Liray Akpınar, Merve Atlıer)

Ptt : Mirkovic, Merve Tanyel, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Çepni (Özlem Güven, Caffrey, Kübra Kegan Susam)

Setler: 25-23, 25-21, 25-23

Süre: 89 dakika (27, 29, 33)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 yendi.

Grupta yarın saat 15.00'te PTT-Nilüfer Belediyespor müsabakası oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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