Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu son maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu
Nilüfer Belediyespor: Kunzler, Ece Eke, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Lila Şengün (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Kuzeyboru: Begic, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Wilhite (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Ezgi Akyaldız, Liray Akpınar)
Setler: 16-25, 25-22, 16-25, 22-25
Süre: 111 dakika (27, 28, 24, 32)
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu son maçında Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Grubu 6 puanla lider tamamlayan Kuzeyboru adını çeyrek finale yazdırdı.