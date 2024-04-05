Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Merve Atlıer, Edina Begiç, İrem Cor)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Özdemir)
Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 25-18
Süre: 107 dakika (30, 23, 26, 28)
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.
Seriyi 2-0 kazanan Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçına çıkacak. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 7-8'ncilik maçına çıkacak.