Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Bedestenlioğlu ile Yollarını Ayırdı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu. Kulüp, Bedestenlioğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Kulübümüze verdiği değerli katkılar için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Spor
