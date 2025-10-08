Haberler

Kuzeyboru, İlbank'ı 3-2 Yenerek Kupa Voley'de Galip Geldi

Kuzeyboru, İlbank'ı 3-2 Yenerek Kupa Voley'de Galip Geldi
Güncelleme:
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında Kuzeyboru, İlbank'ı zorlu bir mücadelede 3-2 mağlup etti. Maç set sonuçları 25-21, 25-23, 20-25, 19-25 ve 13-15 şeklinde gerçekleşti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Turkaz

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Zuzunna Gorecka, Damla Nur Dündar, Hilal Kocakara Sinem Arıncı (Ece Morova, Jovana Kocic, Beren Yeşilırmak, Aysun Aygör, Merve Tanyel)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Dicle Nur Babat, Smarzek, Czyrnianska, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Lozo)

Setler: 25-21, 25-23, 20-25, 19-25?, 13-15

Süre: 29, 29, 30, 28, 20 (136 dakika)

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında Kuzeyboru İlbank'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
