Üye Girişi
Haberler

Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)

Galatasaray Daikin: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)

Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19

Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durum 2-1'e gelerek Kuzeyboru ligi 5'inci, Galatasaray Daikin ise 6. sırada bitirdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Voleybol Vodafone Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 15 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 15 Nisan Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Kızıl Goncalar canlı izle! 15 Nisan 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cehennem filmi hangi ülke yapımıdır, ne zaman çıktı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 51. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tomb Raider filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Tomb Raider gerçekte kim, kim canlandırıyor? Tomb Raider hangi yıl yapımı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı? 15 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası neden zarar etti? 818,2 milyar TL'lik zararın nedeni belli oldu Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title