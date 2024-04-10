Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i mağlup etti
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Begic, Yaren Işık, Liray Akpınar)
Setler : 25-23, 19-25, 19-25, 25-20, 7-15
Süre: 121 dakika (28, 26, 27, 26,14)
Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kuzeyboru, konuk olduğu Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 5. bitireceği serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak.