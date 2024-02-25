Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'i 3-2 Yendi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikın: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Emine Arıcı, Tashiro (Bihter Yarkın, Lazovic, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin, Janset Ergül, Gonzalez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Dilek Kınık, Gamze Kılıç, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız, Begic, Sinem Bayazıt)
Setler: 23-25, 18-25, 25-15, 25-20, 9-15
Süre: 120 dakika (30, 25, 23, 27, 15)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.