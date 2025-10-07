Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1'le Geçti
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı setlerde 3-1 yenerek galip geldi. Maç, 131 dakika sürdü ve setler 24-26, 25-19, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Czyrnianska)
Beşiktaş : Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Karagöl (Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Buse Sonsırma Kayacan, Kullerkann)
Setler: 24-26, 25-19, 25-20, 25-16
Süre: 131 dakika
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor