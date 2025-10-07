Haberler

Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1'le Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı setlerde 3-1 yenerek galip geldi. Maç, 131 dakika sürdü ve setler 24-26, 25-19, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Czyrnianska)

Beşiktaş : Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Karagöl (Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Buse Sonsırma Kayacan, Kullerkann)

Setler: 24-26, 25-19, 25-20, 25-16

Süre: 131 dakika

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler

İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.