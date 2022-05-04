Kuzeyboru, Annie Mitchem'in sözleşmesini uzattı - Haberler

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Kuzeyboru, Annie Mitchem'in sözleşmesini uzattı

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Spor
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Kuzeyboru, Annie Mitchem'in sözleşmesini uzattı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Amerikalı smaçör Annie Mitchem'in sözleşmesini uzattı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Amerikalı smaçör Annie Mitchem'in sözleşmesini uzattı.

Kuzeyboru, tecrübeli Amerikalı smaçör Annie Mitchem'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzeyboru, forması giyen 1.92 boyundaki Amerikalı smaçör Annie Mitchem, Amerikan Kolej Ligi'nde 2 yıl üst üste en iyi smaçör seçildi ve 2018-19 sezonunda İtalya'ya transfer oldu. İtalya'nın Seri A'da mücadele eden en önemli takımlarından Savino Del Bene Scandicci forması giydi. 2019-2020 sezonunda ise yine İtalya liginde Zanetti Bergamo forması ile kariyerinde Şampiyonlar Ligi, İtalya kupası ve Amerikan NCAA başarıları bulunmaktadır.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Spor

İtalya, Spor, Haberler

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