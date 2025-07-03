Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte üstün performans sergileyerek altın madalya elde etti. Bu, Kuzey'in üst üste 3'üncü Avrupa gençler şampiyonluğunu kazanmasıyla sonuçlandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.

Kuzey, final yarışında 14 dakika 45.05 saniyelik süresiyle birinci oldu ve erkekler 1500 metre serbestte üst üste 3'üncü Avrupa gençler şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla Türk sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı 3'e (2 altın, 1 bronz) çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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