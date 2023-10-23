Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor Başkan Vekili Mahmut Okur: Galibiyeti Kaçırdık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor ile 1-1 berabere kalan Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor'un başkan vekili Mahmut Okur, karşılaşmanın ikinci yarısında ortaya koydukları oyunla galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Mahmut Okur, Belediye Derincespor maçına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birbirine denk takımların maçıydı. Yaptığımız analizlere göre maçın kısır geçmesini bekliyorduk. İkinci yarı daha tempolu bir oyun ortaya koyarak galibiyeti kaçıran taraf biz olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Okur, takım olarak bu sezona iyi başlamadıklarını belirterek, "En kötü ihtimalle play-off potasında olmak istiyoruz. İlk yarı sonu için hedeflediğimiz bir puan var. Bu puana ulaşırsak sezonun ikinci yarısı için transferler yapacağız. Bizim hala hedefimiz yukarılarda olmak." ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler'le yapacakları maçla ilgili görüşlerini aktaran Okur, "Önümüzde Amed Sportif Faaliyetler maçı var. Şu anda namağlup bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Daha önce de aynı gruptaydık ve kendi evimizde onları mağlup etmeyi başardık. Bu hafta yine onlardan 3 puan almak için sahaya çıkacağız. Çekinecek bir takım değiliz. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve sahamızda galibiyet almaya çalışacağız." diye konuştu.