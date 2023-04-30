Kuzey Makedonya-Türkiye hentbol maçının ardından

2024 Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Kuzey Makedonya'ya 30-27 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Okan Halay, "Avrupa Şampiyonası'na gidemesek bile galibiyetle veda etmek isterdik.

2024 Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Kuzey Makedonya'ya 30-27 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Okan Halay, "Avrupa Şampiyonası'na gidemesek bile galibiyetle veda etmek isterdik. Takımdaki tüm oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Halay, maçın ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Önde olmalarına rağmen skoru koruyamadıklarını ifade eden Halay, "Oyunu ikinci yarıda daha çok elimizde tutmamıza rağmen son dört dakikada yaptığımız hatalarla maçı kaybettik. Avrupa Şampiyonası'na gidemesek bile galibiyetle veda etmek isterdik. Takımdaki tüm oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.