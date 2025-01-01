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Kuyucakspor Teknik Direktörü Fatih Kotan'dan İlk Devre Değerlendirmesi

Kuyucakspor Teknik Direktörü Fatih Kotan'dan İlk Devre Değerlendirmesi
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kuyucakspor'un genç teknik direktörü Fatih Kotan, ilk devreyi değerlendirerek takımının ligde kalma hedefini ve oyuncularının inancını öne çıkardı.

Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kuyucakspor'un genç teknik direktörü Fatih Kotan, ilk devreyi değerlendirdi.

İlk devrede oyuncularının inancıyla iyi yerde tamamladığını söyleyen Kuyucakspor Teknik Direktörü Fatih Kotan, "Hazırlık dönemine başladığımızda oyuncularımızla birlikte oturduk. Bu ligde yeni olduğumuzu, bu ligin dinamizminin yüksek olduğunu, maliyeti yüksek bütçe takımlara karşı mücadele edeceğimizi konuştuk. Bu anlamda bizim için zor bir ilk yarı oldu ancak oyuncularımın inancı birbirine olan güveni bazı zorluklardan kolaylıkla çıkmayı nasip etti" dedi.

İkinci devrede ilk hedeflerinin öncelikli olarak ligde kalmak olduğunu açıklayan Kotan, "İkinci devre birçok hikayeye sahne olacak. Bizim amacımız Bölgesel Amatör Lig'de ilk senemizde ligde kalmayı garantilemek. Bunu yapacak güce ve inanca sahip oyuncu grubumuz var inşallah bizi izlemeye gelen futbolseverlere daha çok keyif veren bir takım görüntüsü vermek amacımız" dedi.

Oyuncularının takdiri hak ettiğini söyleyen Kotan, "Takımda oynayan oyuncularımın büyük kısmı farklı mesleklerde çalışan ve Süper Amatör Lig'den kalan oyuncularımız bu yüzden takdiri hak ediyorlar. Zaman zaman düşüşler yaşayabiliyoruz taraftarlarımıza söylemek istediğim tek şey onlara inanın onlara güvenin çünkü onlar taraftarı mutlu etmek için her maç söz veriyorlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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