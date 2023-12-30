Kuyucakspor İlk Devreyi Namağlup Kapattı

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuyucakspor, ligin ilk devresini namağlup kapattı.

İlk devrenin son maçında sahasında Sultanhisarspor'u ağırlayan Kuyucakspor, her iki devrede de attığı 2'şer golle karşılaşmayı 4-0 kazandı. Kuyucakspor'a galibiyeti getiren golleri 12'de Ozan Türkmen, 37'de penaltıdan Mehmet Bozkurt Çağırgan, 49'da Mertcan Meriç ve 90'da Yunus Emre Kerimoğlu attı. Kuyucakspor bu galibiyetle ikinci sıradaki yerini korudu. İlk devreyi liderin 1 puan gerisinde namağlup bitiren Kuyucakspor, ikinci devrede de namağlup unvanını koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Lig'de 9 takımlı grupta mücadele eden Kuyucakspor, 33 golle en golcü, 2 golle en az gol yiyen ve yenilmeyerek grubun tek yenilgi yüzü görmeyen takımı oldu. - AYDIN