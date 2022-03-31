Kuyucaklı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuyucaklı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kuyucaklı sporcular Türkiye üçüncüsü oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerden oluşan Küçük Erkekler Badminton Takımı Elazığ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

KUYUCAK, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerden oluşan Küçük Erkekler Badminton Takımı Elazığ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kuyucak Atatürk Ortaokulu Küçük Erkekler Badminton Takımı sporcuları, Elazığ'da gerçekleştirilen Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Kuyucak Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Doğan'ın yarışmalara hazırladığı Ali Çalışan, Musa Barış İlksiz, Ali Acar, Yusuf Can İnan ve Hasan Can Soğukpınar, gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün ulaşım desteği verdiği takım, Başkan Ertürk'e teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Badminton, Kuyucak, Türkiye, Elazığ, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title