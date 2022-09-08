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Kuyucaklı sporcular olimpiyatlara hazırlanacak

Spor Haberleri

Kuyucaklı sporcular olimpiyatlara hazırlanacak

Kuyucak Belediyesi'nin spora verdiği önem neticesi sonucunda Kuyucak Belediyesporlu 2 sporcu, olimpiyatlara hazırlama merkezinde eğitim görmeye hak kazandı.

Kuyucak Belediyesi'nin spora verdiği önem neticesi sonucunda Kuyucak Belediyesporlu 2 sporcu, olimpiyatlara hazırlama merkezinde eğitim görmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Toplama Merkezlerine (TOHM) 2022-2023 Eğitim öğretim yılında yatılı sporcu alımları listeleri Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklandı. Kuyucaklı 2 sporcu, olimpiyata hazırlanacak. Kuyucak Belediye spor Kulübü Güreş Takımı sporcularından Suna Durmaz ve Songül Kavak, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler sonucunda Trabzon'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde spor hayatlarını sürdürecek.

Kuyucak Belediyesporlu güreşçiler Suna Durmaz ve Songül Kavak, 26-30 Ekim 2022 tarihlerinde Romanya Bükreş'te yapılacak olan, U17 Kadınlar Balkan Şampiyonası'na katılarak, 46 kilogramda Songül Kavak, 57 kilogramda Suna Durmaz ülkemizi temsil edecek.

2021 yılında Türkiye üçüncüsü olan Kuyucak Belediyesporlu güreşçi Raşit Aksoy, Aydın Güreş Eğitim Merkezi'nde yatılı olarak eğitim görecek. Spor ve eğitim hayatına Efeler'de devam edecek olan Raşit Aksoy, yeni başarılara yelken açmayı hedefliyor.

Kuyucak Belediyespor ve Milli Takım Güreş Antrenörü Veli Eriş, "Sporcularımızın bu seviyeyi gelmesinde en büyük emeği olan, Metin Ertürk başkanımıza teşekkür ederiz. Sporcularımızı başarılar dileriz. Sporcularımız Kuyucak Belediyespor adına yarışmaya devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzon Türkiye Kuyucak Spor Haberler

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