Bir çok branşta sporcu yetiştiren Kuyucak Belediyespor, Karate Milli Takımı'na 2 sporcu gönderdi. Nuriye Gamze Niyazi ve Poyraz Karasu, milli takım adına Karate Marmara Kupası'nda yarışacak.

Bir çok branşta sporcu yetiştiren Kuyucak Belediyespor milli takıma sporcu göndermeye devam ediyor.

Son olarak U15 Hentbol Milli Takımı'na 2 sporcu gönderen Kuyucak Belediyespor, bu kez de Karate Milli Takımı'na 2 sporcu gönderdi. Kuyucak Belediyespor Karate Takımı'ndan Nuriye Gamze Niyazi ve Poyraz Karasu, Milli Takım'a davet edildi. Kuyucaklı sporcular, 28-30 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan Karate Marmara Kupası'nda milli takım adına yarışacak.

Antrenör Doğuş Erdem, Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden'i makamında ziyaret etti. Başkan Çömden, "Kuyucak Belediyespor olarak başarımız artarak devam ediyor. Milli takımlara oyuncu göndermeye başladık. Birçok branşta sporcumuz var. Bu başarıya emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ederim. Kuyucak Belediyesi olarak spora desteklerimiz devam edecek" dedi. - AYDIN