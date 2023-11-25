Kuvvetli Rüzgar ve Yağışta Kanocular Zor Anlar Yaşadı

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle İzmit Körfezi'ne açılan kanocular, kanolarının alabora olması sonucu zor anlar yaşadı. Sporcular, denizden atılan can simidiyle kurtarıldı.

KOCAELİ'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, İzmit Körfezi'ne açılan kanoculara zor anlar yaşattı. Kanoları alabora olan sporcular, can simidiyle kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İzmit Körfezi'ne kanolarla açılan sporcular, rüzgar ve yağışın etkisiyle denizde zor anlar yaşadı. Kanoları alabora olan sporcular için deniz polisi, bölge halkı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeli bölgeye gitti. Sporcular, denizden can simidi atılarak kurtarıldı.