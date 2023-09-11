Kuveytli Sporcular Hangzhou Asya Oyunları için Çantalarını Hazırlıyor
Cahra Valiliği'ndeki Kuveyt Olimpiyat Komitesi'nde bulunan sporcular, yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları için çantalarını hazırlıyor. Kuveyt delegasyonunda 117 erkek ve 23 kadın sporcudan oluşan 140 sporcu yer alıyor. Sporcular, 19 Eylül'de Çin'e hareket edecekler.
CAHRA VALİLİĞİ, 11 Eylül (Xinhua) -- Kuveyt'in Cahra Valiliği'ndeki Kuveyt Olimpiyat Komitesi'nde yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları için çantalarını hazırlayan sporcular, 10 Eylül 2023.
Kuveyt delegasyonunda Hangzhou Asya Oyunları için 117 erkek ve 23 kadın sporcudan oluşan 140 sporcu bulunuyor. Sporcular 19 Eylül'de Çin'e hareket edecekler. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor