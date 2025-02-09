Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Kutsal Güneş Kurnaz, 12'nci Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı

Kutsal Güneş Kurnaz, 12'nci Türkiye Şampiyonluğunu Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 yaşındaki milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 12'nci kez Türkiye şampiyonu oldu. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü adına yarışan Kurnaz, uluslararası arenada da başarılarıyla dikkat çekiyor.

Yelkende, Türkiye şampiyonlukları, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da kürsü dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, 12'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Kurnaz, Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü adına mücadele etti.

ILCA 6 kategorisinde yarışan Kurnaz, elde ettiği birincilikle 12'nci kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kurnaz, AA muhabirine, yelkende Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra yurt dışında da önemli derecelerinin olduğunu söyledi.

Her yarışın kendisi için önemli "bir tecrübe" olduğunu aktaran Kurnaz, ülkesini yurt dışında temsil etmenin çok anlamlı olduğunu ve madalyalarıyla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcusunun çalışmalarının karşılığını almasının sevindirici olduğunu belirtti.

Sporcusunun bir hafta arayla 2 önemli yarışta birincilik aldığını aktaran Uzel, "Kulüp olarak ilk önce Bodrum'da düzenlenen uluslararası yelken yarışana katıldık. Kutsal burada gençler sıralamasında birinci oldu. Aldığı dereceyle bizi oldukça motive etti. Kendisi olimpiyatlarda olmasını beklediğimiz sporcularımzdan. Daha sonra Türkiye şampiyonasında yine birincilik kürsüsünde yer aldı. Desteklenmesi gereken bir sporcu. Desteklendikçe o da yeteneklerini göstermeye devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
img

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
img

İlk maçında ortalığı birbirine kattı
img

Gol sevinci olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Eşini takip ettirip şantaj yaptı

'Lojistik kralı'na gizli kayıt gözaltısı! Dedektif tutup şantaj yaptı
Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.