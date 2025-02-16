Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi

Kutay Tek ve Fatma Maraşlı, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımda

Kutay Tek ve Fatma Maraşlı, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü'nden Kutay Tek ve Fatma Maraşlı, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona, 17-24 Şubat'ta Samsun'da yapılacak ve 24 ülkeden 217 sporcunun katılımı bekleniyor.

Kayseri Spor A.Ş SporKulübü'nden KutayTek ile Fatma Maraşlı, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım forması ile mücadele edecek.

2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası 17-24 Şubat tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Bu önemli şampiyonaya 24 ülkeden 217 sporcu katılacak. Bu şampiyonaya TürkMilli Takımı da iddialı şekilde katılacak. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takım kadrosunda Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü'nün Milli Sporcuları Kutay Tek ile Fatma Maraşlı isimleri yer alacak.

Her iki sporcuda milli takımın madalya umutları arasında yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Milyonlarca emekli banka banka geziyor! Rakam 25 bin TL'ye kadar çıktı
img

Erdoğan, Özel'e açtığı milyonluk tazminat davasını kaybetti
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
61 yaşındaki Hülya Avşar süper minisiyle gençlere taş çıkarttı

Hülya Avşar süper minili performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı
'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan'ı gerçek hayatta bakın kim çıktı

"Kral Kaybederse"nin Kenan Baran'ı gerçek hayatta bakın kim çıktı
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Zonguldak'ta 92 yaşındaki kadın yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeniyle ameliyat edildi

92 yaşındaki kadının bağırsağından çıkanlar doktorları şoke etti
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.